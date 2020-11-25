ما موقف الاقتصاد المصرى لو كورونا ظهرت فى 2016؟..وزيرة التخطيط تجيب

كتب سمير حسنى

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق قدرا كبيرا من النجاح، وقالت: أصبح هناك وفر مالى استطعنا من خلاله زيادة المرتبات والمعاشات وتخفيف الضغوط المالية على الكيانات الأكثر تضررا من جائحة كورونا.

وأضافت وزيرة التخطيط في لقاء على شاشة اكسترا نيوز: "لو كانت الجائحة حصلت في 2016 مكوناش قدرنا نغطى وارادات أكثر من 3 أشهر وكان هايبقى فيه نقص في السلع والخدمات ومكوناش هنقدر نساند القطاعات بنفس القدر".

وأشارت إلى أن الفلسفة التي تقوم عليها الوزارة متمثلة في هيكلة الجهاز الإدارى للدولة، ومجموعة كبيرة من الوحدات لتقييم آداء الموظفين، وإدارة خاصة لتأهيل الصف الثاني على القيادة.