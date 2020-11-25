وأوضح أن وزير الخارجية العراقي - خلال زيارته لروسيا - سيعقد أيضًا اجتماعًا مع الرئيس المشارك للجزء الروسي من اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي.

يُذكر أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد أكد - الأحد الماضي - السعي لاستثمار زيارته إلى روسيا يومي 25 و26 نوفمبر الجاري؛ لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف - الخميس الماضي - :"إن الزيارة تأتي في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وموسكو وبحث مجمل القضايا على مستوى المنطقة في إطار تكريس بغداد لدبلوماسية التوازن".

