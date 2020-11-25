كيف تقدم على وحدة سكنية بالمشروع القومى للإسكان فى مدينة 6 أكتوبر؟

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت محافظة الجيزة عن فتح باب الحجز لعدد 64 وحدة سكنية (28 وحدة سكنية بالمرحلة الاولى - 36 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية) بالمشروع القومى للإسكان بالمحافظة، ويجرى سداد مقدم الحجز بفروع بنك التعمير والإسكان (الهرم - المانسترلى - المنيل - المحور - الحى السادس بمدينة 6 أكتوبر) خلال الفترة من 25/11/2020 حتى 10/12/2020.



شروط الحجز:



- أن يكون المتقدم شخصا طبيعياً مصرى الجنسية ولا يقل السن عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة فى تاريخ نهاية الإعلان.



- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمشروع.



- ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض أيا كان نوعها بالمدن والمحافظات سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.



- أن يكون المتقدم من أبناء محافظة الجيزة أو المقيمين بها أو العاملين فيها.



- ألا يزيد صافى الدخل السنوى للمتقدم من كافة مصادر دخله عن 68400 جنيه سنويا للأسرة (بما يعادل 5700جنيه/ شهريا) وللأعزب 50400 جنيه سنويا (بما يعادل 4200 جنيه/ شهريا).



- الحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى للتعامل فى حالة رغبة المتقدم للحصول على تمويل عقارى 1300جنيه.



- تنطبق على المتقدم للحجز بالمشروع الشروط الواردة بالقانون 148 لسنة 2001 وتعديلاته بشأن التمويل العقارى.