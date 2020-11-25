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قوس قزح يزين السماء بعد هطول الأمطار الغزيرة.. صور

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 05:20 م
قوس قزح يزين السماء بعد هطول الأمطار الغزيرة.. صور قوس قزح
كتب هيثم سلامة

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زين قوس قزح السماء بعد سقوط الأمطار فى القاهرة ووعدد من المحافظات الأخرى، حيث تسابق مستخدمو تويتر عبر هاشتاج "قوس قزح" مشاركة الصور والفيديوهات فى قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر.

شارك ألاف عبر الهاشتاج، من خلال الصور والفيديوهات والتعليقات، حيث نشر محمود صورا لقوس قزح، وعلق قائلا: " قوس قزح على طريق المحلة أول مرة أشوفه"، وعلق أخر: "سوفتهم قوس قزح جميل ازاى".

 

 

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وقالت يارا عبر الهاشتاج:" عندنا قوس قزح و الله انهم قوس قزحين قوس قزحين، وعلق أخرى: "شمس ورعد وبرق ومطر و قوس قزح وأنا أسعد إنسانة دلوقتى طب تعرفوا إن دى أول مرة أشوف قوس قزح فى الحقيقة".

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وكانت شهدت مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة" وعددا من المحافظات سقوط أمطار ثلجية كثيفة على بعض المناطق، وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية لموجة من التقلبات الجوية تضرب البلاد من اليوم وحتى الجمعة.


 
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وأكدت هيئة الأرصاد، ضرورة توخي الحذر فى أماكن تساقط الأمطار وعلى قائدى المركبات أخذ الحيطة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الأمطار وتكون الضباب.

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وضربت محافظة المنوفية، موجة من الطقس السيئ المصاحب لسقوط الأمطار فى عدد من مراكز وقرى المحافظة، وسط إجراءات مشددة لمواجهة تلك الموجة بشكل مباشر .

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ففى مدينة أشمون قامت ميرفت طاحون نائب رئيس مركز ومدينة أشمون لشئون المدينة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأشمون وقسم تحسين البيئة بالمجلس بالتعامل الفورى والسريع لرفع وشفط مياه الأمطار وتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات بشوارع وميادين أشمون.

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