قوات الأمن الباكستانية تعتقل 5 مسلحين فى مدينة كراتشى

اعتقلت أجهزة الأمن الباكستانية خمسة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عمليات أمنية تم تنفيذها في مدينة كراتشي جنوب باكستان.
وأوضح رئيس قسم التحقيقات في شرطة كراتشي مظهر مشواني في تصريح صحفي اليوم أن عمليات الاعتقال نفذتها فرقة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة بناء على معلومات استخباراتية دقيقة.
وبيّن أن المعتقلين الخمسة ينتمون إلى حزب "الحركة القومية المتحدة ـ فرع لندن" المحظور، وحصلوا على التدريب في الهند، وكانوا مطلوبين لدى أجهزة الأمن منذ مدة لتورطهم في تنفيذ الكثير من الأعمال الإرهابية بما في ذلك عمليات التصفية ذات الطابع الطائفي والعرقي في كراتشي.
قوات الأمن الباكستانية تعتقل 5 مسلحين فى مدينة كراتشىالأربعاء، 25 نوفمبر 2020 03:30 م
الشرطة الباكستانية - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعتقلت أجهزة الأمن الباكستانية خمسة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عمليات أمنية تم تنفيذها في مدينة كراتشي جنوب باكستان.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
باكستان تسجل 2954 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعةالثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 07:32 ص
الهند ترسل ملفا لأعضاء مجلس الأمن يتهم باكستان بالضلوع في هجوم كبيرالثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 12:00 ص
مسلحون يفجرون سكة حديد جنوب باكستان وتوقف حركة القطاراتالإثنين، 23 نوفمبر 2020 02:08 م
باكستان تغلق المؤسسات التعليمية بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كوروناالإثنين، 23 نوفمبر 2020 12:43 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة