اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 04:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

قوات الأمن الباكستانية تعتقل 5 مسلحين فى مدينة كراتشى

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 03:30 م
قوات الأمن الباكستانية تعتقل 5 مسلحين فى مدينة كراتشى الشرطة الباكستانية - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتقلت أجهزة الأمن الباكستانية خمسة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عمليات أمنية تم تنفيذها في مدينة كراتشي جنوب باكستان.
وأوضح رئيس قسم التحقيقات في شرطة كراتشي مظهر مشواني في تصريح صحفي اليوم أن عمليات الاعتقال نفذتها فرقة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة بناء على معلومات استخباراتية دقيقة.
وبيّن أن المعتقلين الخمسة ينتمون إلى حزب "الحركة القومية المتحدة ـ فرع لندن" المحظور، وحصلوا على التدريب في الهند، وكانوا مطلوبين لدى أجهزة الأمن منذ مدة لتورطهم في تنفيذ الكثير من الأعمال الإرهابية بما في ذلك عمليات التصفية ذات الطابع الطائفي والعرقي في كراتشي.


باكستان

الشرطة الباكستانية

مدينة كراتشى

قوات الأمن الباكستانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة