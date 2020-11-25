قناة عبرية تنشر فيديو لتحطم مروحية إسرائيلية فى صحراء النقب ووفاة اثنين

كتب مصطفى عنبر

نشرت القناة "13" الإسرائيلية، عبر منصتها على موقع "تويتر"، مقطع فيديو يوثق تحطم مروحية إسرائيلية صغيرة في صحراء النقب جنوبي البلاد.

עשן שחור מיתמר, הריסות המטוס בוערות: תיעוד ממצלמת החקלאי שהגיע לזירת ההתרסקות דקות לאחר האסון (צילום: גד"ש שקמה) pic.twitter.com/7KufkvRVk0 — חדשות 13 (@newsisrael13) November 24, 2020

وتحطمت، أمس الثلاثاء، مروحية إسرائيلية مدنية صغيرة في منطقة مفتوحة تابعة لكيبوتس (قرية تعاونية) ميشمار هنيغف الواقع قرب مدينة رهط في صحراء النقب.

وخلف الحادث وفاة اثنين كانا على متن المروحية من بينهما الطيار، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.