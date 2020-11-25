اليوم السابع
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قناة عبرية تنشر فيديو لتحطم مروحية إسرائيلية فى صحراء النقب ووفاة اثنين

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 10:24 م
قناة عبرية تنشر فيديو لتحطم مروحية إسرائيلية فى صحراء النقب ووفاة اثنين تحطم مروحية إسرائيلية فى صحراء النقب
كتب مصطفى عنبر

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نشرت القناة "13" الإسرائيلية، عبر منصتها على موقع "تويتر"، مقطع فيديو يوثق تحطم مروحية إسرائيلية صغيرة في صحراء النقب جنوبي البلاد.

وتحطمت، أمس الثلاثاء، مروحية إسرائيلية مدنية صغيرة في منطقة مفتوحة تابعة لكيبوتس (قرية تعاونية) ميشمار هنيغف الواقع قرب مدينة رهط في صحراء النقب.

وخلف الحادث وفاة اثنين كانا على متن المروحية من بينهما الطيار، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

 


إسرائيل

صحراء النقب

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