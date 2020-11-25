قلق صينى من قرار الهند بحظر 43 تطبيقا للهواتف: انتهاك لقواعد السوق

(أ ش أ)

أعربت الصين اليوم الأربعاء، عن "قلقها الشديد" إزاء قرار الهند بحظر 43 تطبيقا صينيا آخر للهواتف المحمولة، معتبرة إياه انتهاكا لقواعد السوق.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" - خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - تعليقا على قرار الهند أمس بحظر 43 تطبيقا للهواتف المحمولة معظمها صينيا، بما في ذلك تطبيق التجارة الإلكترونية لشركة Aliexpress التابع لمجموعة علي بابا، بدعوى أنها تمثل تهديدا "لسيادة البلاد وسلامتها".

وقال جيان إن "القرار انتهك بوضوح مبادئ السوق وقواعد منظمة التجارة العالمية، ما أضر بشكل خطير بالحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية".

وكانت الهند قد فرضت حظرا على حوالي 200 تطبيق هذا العام، بدعوى تشكيلها مخاطر على أمنها القومي.. وتضمنت التطبيقات المحظورة TikTok و WeChat ولعبة PUBG الشهيرة.