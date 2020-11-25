اليوم السابع
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قاتل شقيقته فى بولاق الدكرور: مصرفتش على ولادى وأنا فى السجن

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 02:00 ص
قاتل شقيقته فى بولاق الدكرور: مصرفتش على ولادى وأنا فى السجن جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف المتهم بقتل شقيقته، والشروع فى قتل زوجة شقيقه، فى بولاق الدكرور، عقب القبض عليه، أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين شقيقته، لعدم إنفاقها على أبنائه، خلال مدة سجنه فى إحدى القضايا، مما دفعه للاعتداء عليها بسلاح أبيض.

أضاف أن زوجة شقيقه حاولت منعه والدفاع عن شقيقته، فأصابها أيضا قبل هروبه، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

واستمع رجال المباحث لأقوال المصابة وشرحت كيفية اعتداء المتهم على القتيلة بسلاح أبيض، وإصابتها، كما أجرى رجال المباحث معاينة للشقة التى شهدت الحادث، وتم التحفظ على سلاح الجريمة، وانتقل خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة محل الواقعة، والتحفظ على عينات من دماء المجنى عليهما.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد مقتل ربة منزل داخل مسكنها، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين للمقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث بولاق الدكرور، أن المجنى عليها مصابة بطعنات، اعتدى عليها شقيقها، بسبب خلافات أسرية، كما أصاب زوجة شقيقه لمحاولتها الدفاع عن المجنى عليها.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم فى الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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