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فلسطين تسجل 1720 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 02:15 م
فلسطين تسجل 1720 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة
رويترز

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأربعاء تسجيل 1720 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسع وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حين تدرس الحكومة الإسرائيلية إغلاق معابرها مع الضفة الغربية.

وقالت الوزيرة إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بكورونا بواقع 613 إصابة.

وأضافت أن 55 حالة من المصابين بكورونا "ترقد في العناية المكثفة بينهم ثمانية مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تويتر إنه نظرا للارتفاع الكبير لعدد المصابين بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية، فقد دعا إلى النظر في إمكانية إغلاق المعابر التي تربط إسرائيل بالأراضي الفلسطينية.

ويدخل عبر المعابر عشرات الآلاف من الفلسطينيون إلى إسرائيل يوميا سواء من أجل العمل أو العلاج أو التجارة بموجب تصاريح خاصة.

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ ظهور الجائحة في مارس آذار الماضي بلغ 89579 إصابة تعافى منها 72858 وتوفي 750.

 


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