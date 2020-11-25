اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 11:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

عودة 213 لاجئًا سوريًا من لبنان إلى بلدهم خلال الـ24 ساعة

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 11:06 ص
عودة 213 لاجئًا سوريًا من لبنان إلى بلدهم خلال الـ24 ساعة اللاجئون السوريون - ارشيفية
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ذكر المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين السوريين أن هناك 213 لاجئًا عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري (جديدة يابوس - تلكلخ) الحدوديين. 
 
وأوضح المركز -في بيان اليوم الأربعاء، أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر (نصيب) الحدودي في الساعات الأخيرة، مضيفًا أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش السوري قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير 1.8 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدة عثمان بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 12 عبوة ناسفة قابلة للانفجار.
 

سوريا

الللاجئين السوريين

عودة اللاجئين

اخبار سوريا

لبنان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة