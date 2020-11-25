علاج أمراض الجهاز التنفسى ومحاصرة تلوث الهواء بالأعشاب الطبيعية

كتبت إيناس البنا

سواء كنت تعيش في مدينة من الدرجة 2 أو مدينة كبيرة ، فإن الهواء الذي تتنفسه ليس نقيًا، ووفقًا لدراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية ، يتنفس 92٪ من سكان العالم هواءً ملوثًا.

فقد ثبت من خلال البحث أن العناصر السامة الصغيرة الضارة الموجودة في الهواء يمكن أن تنتشر في أعماق الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية مما يؤدي إلى إتلافها وتؤدي إلى أكثر من 6 ملايين حالة وفاة كل عام، في حين أن العديد من المضادات الحيوية يمكن أن توفر لك الراحة الفورية ، ولكن وفقًا للخبراء ، للراحة طويلة الأمد والعناية الكاملة بالرئتين ، فإنك تحتاج إلى تضمين الأعشاب الطبيعية في حياتك المحملة بالفوائد، وفقا لتقرير موقع "onlymyhealth".





إليك بعض الأعشاب التي يجب أن تعرفها:



mullein



شاي مولين تحتاج إلى إضافته إلى نمط حياتك فهو ممتاز ومفيد لرئتيك، يساعد على إزالة البلغم ومفيد عند استخدامه للالتهابات ، بالإضافة إلى احتوائه على خصائص مضادة للفيروسات ومضادة للفطريات ومضادة للبكتيريا. كما أنه مفيد في علاج السعال والبرد ومشاكل الرئة ومشاكل التنفس والمزيد.

ووفقًا للخبراء ، تساعد الأوراق المجففة عند التدخين والاستنشاق على تحسين نظام التنفس ويمكن أيضًا استخدامها كشاي أو مستخلص أو مغلي للحصول على رئتين أكثر صحة.

الأوكالبتوس

موطنها الأصلي أستراليا ، الأوكالبتوس مليء بالفوائد الصحية، حيث يحتوي زيت الأوكالبتوس على عنصر يسمى cineole الذى له تأثيرات مضادة للميكروبات على بعض البكتيريا التي تسبب أمراض الجهاز التنفسي، حيث يقضي على البكتيريا الضارة التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن.

كما أنه يهدئ الحلق والصدر ويسرع الشفاء، يمكنك استخدام الأوراق المجففة لصنع الشاي أو تحويلها إلى خلاصة ، والتي يمكن استخدامها للاستنشاق ويمكن استخدامها في مستحضرات منزلية مثل المراهم والبلسم وخلطات الروائح الشخصية.





أو جذر الموليثي يمكن أن يعمل كملين عشبي ضروري يحمي الجهاز التنفسي ويسكن الحلق المتهيج، يعتبر العرقسوس مكملًا عشبيًا جيدًا يعمل على إفراز مخاط صحي ويطلق البلغم ويزيل مجرى الأنف، فقط تناول بضع من أعشاب عرق السوس أو اشرب خليطًا من العرقسوس للاستفادة الفورية من التهاب الحلق والسعال ومشاكل الجهاز التنفسي الأخرى.

الزعتر



يساعد في مكافحة التهابات الجهاز التنفسي وهو مقشع طبيعي يعمل كمطهر ويساعد على طرد المخاط، كما أنه مفيد أيضًا لتهدئة السعال ومفيد في محاربة الأنف الازدحام، وهناك العديد من الطرق لاستخدام الزعتر لتعزيز صحة الرئة ، ومن أبسط الطرق للحصول على فوائده هو إضافته إلى طعامك ، ومع ذلك ، يمكن أيضًا تحويله إلى شاي ، أو مستخلص ، أو مغلي. يستعمل الزعتر المجفف ويخلط مع العسل ويستهلك مرتين في اليوم ".

الأوريجانو:



هو توابل عطرية مفيدة أيضًا للرئتين، وفقًا لعلوم الغذاء ، يعد الأوريجانو مطهرًا قويًا بخصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات، وإضافته كزيت أساسي إلى نمط حياتك يمنحك نكهة عطرية تستحق التجربة.

النعناع:



عندما يتعلق الأمر بالنعناع، يمكن الوثوق به للعديد من الخصائص العلاجية ، بما في ذلك مضادات الأكسدة ومضادات البكتيريا والفطريات. يحتوي على المنثول وهو معروف بخصائص التبريد. كما يفيد في حالات الربو والتهاب الشعب الهوائية والبرد والسعال.

الزنجبيل:



الزنجبيل هو علاج مفيد وطبيعي آخر يمكن أن يحمي الجهاز التنفسي. كما أنها مفيدة للغثيان والسعال. كما أنه يساعد في تقليل الألم المزمن وقد يساعد أيضًا في تقليل خصائص خفض الكوليسترول.