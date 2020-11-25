وقالت مالكينا - في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، "من المقرر عقد اجتماع المجلس الاقتصادى الأوراسى الأعلى في 11 ديسمبر القادم .. وبسبب الوضع الوبائي العالمي و تفشي " كورونا " تفضل الدول الأعضاء عقد الاجتماع عبر تقنية الفيديو".



يُذكر أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي - الذي بدأ عمله في أول يناير عام 2015 - تأسس على قاعدة الاتحاد الجمركي والفضاء الاقتصادي الموحد في الساحة السوفيتية السابقة ، ويضم الاتحاد حاليا كلا من روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزيا.



وأصبحت مولدوفا منذ مايو 2018 عضوا مراقبا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ، وتترأس بيلاروس في هذا العام هيئات الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.