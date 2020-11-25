عضو بمجلس السيادة السودانى يؤكد الحرص على دعم مبادرات التنمية

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أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الدكتور صديق تاور، دعم الدولة لكافة الجهود والمبادرات والخطط التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة والاستقرار بكافة ولايات السودان.

وأكد تاور، لدى مخاطبته اليوم الأربعاء، لقاء حول الخطط المستقبلية لتطوير ولاية جنوب كردفان (جنوب جمهورية السودان)، أهمية دور وزارة التعليم العالي في توفير الكوادر البشرية المؤهلة المطلوبة لتنفيذ خطط التنمية ورعايتها.

من جانبها، أكدت الدكتورة انتصار صغيرون وزيرة التعليم العالي السودانية، استعداد الوزارة لتأهيل وتطوير الجامعات في الولايات، بما يمكنها من القيام بدورها تجاه المجتمعات فيما يخص التنمية والتعليم والاستقرار المجتمعي، مشددة على ضرورة توفير التعليم التقني المطلوب.

من جهته، أكد والي جنوب كردفان الدكتور حامد البشير، ضرورة تجاوز أخطاء الماضي والإقبال على المستقبل بقلب مفتوح لتفادي المخاطر والتحديات التي تواجه الولايات في مجالات التعليم والصحة والقضايا الإجتماعية، وعلى رأسها الفقر والصراعات الإثنية.

وشدد على استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية، الأمر الذي يؤهلها لتنفيذ كافة المبادرات المعنية بالتنمية والاستقرار، مشيرا إلى أن الخطة تشتمل على جوانب إسعافية آنية وأخرى مستقبلية لتأهيل ما دمرته الحرب ورفع المظالم عن الناس بحيادية تامة.