عرض سناكس فاسد ضبط داخل مصنع فى الجيزة على لجنة لفحصه تمهيدا لإعدامه

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بالتحفظ على سناكس غير صالح للاستهلاك الآدمى، وعرضه على لجنة مختصة لفحصه، وكتابة تقرير واف عنه؛ تمهيدًا لاتخاذ قرار بإعدامه، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، تفيد إدارة أحد الأشخاص مصنعا بدون ترخى، لإنتاج السناكس بمنطقة شبرامنت.

تم مداهمة المصنع، وضبط به ( 7200 كيس معبأ (سناكس) زنة الواحد 15 جرام – 28 كرتونة مكسب طعم (طماطم) وزنت 25 كيلو جرام – 200 كيس معبأة (سناكس) زنة الواحد 5 كيلو جرام - 36 شيكارة معبأة (كاتشب) زنة الواحد 25 كيلو جرام – 125 شيكارة معبأة (ذرة صفراء مجروشة) زنة الشيكارة 50 كيلو جرام) بإجمالى المضبوطات (8 طن و958 كيلو جرام ومستلزمات إنتاج وعبوة سناكس جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمى) وتم القبض على مدير المصنع.

بمواجهته أقر باستخدام مستلزمات إنتاج مغشوشة ومكسبات طعم مجهولة المصدر وغير مسجلة بالجهات المعنية وتعبئتها داخل عبوات عليها علامات تجارية غير مسجلة وطرحها للبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.