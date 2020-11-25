عالم فيروسات ألمانى: بعد انتهاء كورونا سيظهر وباء ميرس القاتل

كتبت: هناء أبو العز

حذر كريستيان دروستن كبير علماء الفيروسات في شاريتيه برلين من خطر الإصابة بفيروس ميرس، والذى يمكن أن يتسبب فيه فيروس كورونا ويؤدى إلى التهابات الجهاز التنفسي المميتة.

قال دروستن في مقابلة مع مجلة الأعمال "كابيتال": "عندما ينتهي الضجيج الآن، سأقوم بتطوير موضوع جديد مع مجموعة عمل صغيرة"، موضحًا أن فيروس مرس هو المرشح لأن يكون الوباء القادم.

وأضاف دروستن أنه غير قادر حاليًا على تكريس نفسه لأبحاثه، لأنه يقدم المشورة للحكومة الفيدرالية في الوباء الحالي وهو مشغول جدًا بالعلاقات العامة. في البودكاست و وCoronavirus-Update"، ويُبلغ بانتظام عن النتائج المتعلقة بـ Sars-CoV-2 ومرض Covid-19.

ويعتبر عالم الفيروسات دروستن أن عمليات الإغلاق الجديدة أمر لا مفر منه، في حديثه مع السياسيين وعامة الناس، ومع ذلك، يحاول دائمًا تجنب إثارة الذعر.

وتصنف منظمة الصحة العالمية ميرس بأنه "مرض الأولوية"، هو المرض الذي يجب إعطاء الأولوية القصوى لبحوث الأدوية وتطويرها .