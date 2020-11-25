اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 03:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

عالم فيروسات ألمانى: بعد انتهاء كورونا سيظهر وباء ميرس القاتل

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 01:45 م
عالم فيروسات ألمانى: بعد انتهاء كورونا سيظهر وباء ميرس القاتل عالم الفيروسات الألمانى
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حذر كريستيان دروستن كبير علماء الفيروسات في شاريتيه برلين من خطر الإصابة بفيروس ميرس، والذى يمكن أن يتسبب فيه فيروس كورونا ويؤدى إلى التهابات الجهاز التنفسي المميتة.
 
قال دروستن في مقابلة مع مجلة الأعمال "كابيتال": "عندما ينتهي الضجيج الآن، سأقوم بتطوير موضوع جديد مع مجموعة عمل صغيرة"، موضحًا أن  فيروس مرس هو المرشح لأن يكون  الوباء القادم.
 
وأضاف دروستن أنه غير قادر حاليًا على  تكريس نفسه لأبحاثه، لأنه يقدم المشورة للحكومة الفيدرالية في الوباء الحالي وهو مشغول جدًا بالعلاقات العامة. في البودكاست و وCoronavirus-Update"، ويُبلغ بانتظام عن النتائج المتعلقة بـ Sars-CoV-2 ومرض Covid-19. 
 
ويعتبر عالم الفيروسات دروستن أن عمليات الإغلاق الجديدة أمر لا مفر منه، في حديثه مع السياسيين وعامة الناس، ومع ذلك، يحاول دائمًا تجنب إثارة الذعر.
 
وتصنف منظمة الصحة العالمية ميرس بأنه "مرض الأولوية"، هو المرض الذي يجب إعطاء الأولوية القصوى لبحوث الأدوية وتطويرها .
 
 

عالم فيروسات

وباء كورونا

فيروس ميرس

وباء ميرس القاتل

فيروسات

الصحة العالمية

الجهاز التنفسي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة