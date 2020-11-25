طوكيو تتجه لفرض إجراءات مكثفة لكبح تفشى فيروس كورونا

أ ش أ

أعلنت حاكمة العاصمة اليابانية طوكيو يوريكو كويكي، اتخاذ إجراءات مكثفة قصيرة المدى بهدف كبح تفشي فيروس كورونا المستجد في طوكيو.

وقالت يوريكو كويكي - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الأربعاء/ - : "إن العاصمة طوكيو باتت في وضع شديد الخطورة مع تزايد عدد المصابين الذين يرقدون في حالة خطرة، حيث أن الوضع الحالي يتطلب جهودًا أقوى، وإن الأولوية الآن لحماية المواطنين وعدم تكدس المنشآت الطبية".

وأوضحت أنه سيتم مطالبة المطاعم والحانات بتقليص ساعات عملها لمدة 20 يومًا، مطالبة المواطنين بالامتناع عن الخروج لأقصى درجة ممكنة واتخاذ إجراءات مكافحة العدوى عند مغادرة المنزل، كما طالبت من يشعرون بأي توعك ومن يعانون من أمراض مزمنة بالامتناع عن حضور أية تجمعات.

وتعهدت الحاكمة بدعم شبكة الأمان لمن خسروا وظائفهم ومشغلي المؤسسات الذين يعانون ماديًا جراء الوباء.

يُشار إلى أن العاصمة طوكيو قد سجلت 38 ألفًا و197 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية تفشي الوباء.