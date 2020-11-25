طقس كفر الشيخ الآن أمطار غزيرة وهواء شديد وحركة الصيد مستمرة.. فيديو لايف

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ أمطارا غزيرة، وهبوب رياح خاصة على مدينة كفر الشيخ، والمدن الساحلية بالبرلس وبلطيم ومصيف بلطيم، ومازالت أعمال الصيد مستمرة، وانطلقت 20 مركب صيد في رحلات صيد من ميناء الصيد بالبرلس في مياه البحر المتوسط، ورفعت الوحدات المحلية لمراكز ومدن كفر الشيخ، حالة الاستعداد والطوارئ، لمواجهة سوء حالة الطقس، والتنسيق بين جميع الجهات والجهود للحد من الآثار الناجمة لهطول الأمطار المحتملة خلال الساعات القادمة.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ برفع درجة الاستعداد واستنفار كل الجهود والتنسيق بين الجهات كل في موقعة بالمدينة لمواجهة أي أحداث طارئة أو أزمات متوقعة.

كما وجه باتخاذ كافة الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار الناجمة عن مياه الأمطار، مع رفع درجة الاستعداد واتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، مشددًا على العمل لرفع مياه الأمطار أولًا بأول

وتابع محافظ كفر الشيخ رفع مياه الأمطار وتواجد جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة على مستوى المدينة وتكثيف أعمال النظافة وتحسين الخدمات للمواطنين والمتابعة على مدار الساعة واستمرار رفع مياه الأمطار بشوارع المدينة المختلفة، مشددًا على استمرار أعمال رفع الأمطار حتى انتهاء موجة الطقس السيئ.

وفي نفس السياق، أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أمس، قرارًا بتعطيل الدراسة بجميع المدارس سواء التعليم العام أم الفني والمعاهد الأزهرية، اليوم الأربعاء، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية طبقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.



أمطار غزيرة وهواء شديد (1)



أمطار غزيرة وهواء شديد (2)