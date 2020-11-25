اليوم السابع
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طقس الدقهلية الآن سيئ وزيادة سرعة الرياح وهطول أمطار خفيفة.. صور

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 02:38 م
طقس الدقهلية الآن سيئ وزيادة سرعة الرياح وهطول أمطار خفيفة.. صور طقس سيئ وارتفاع سرعة الرياح
الدقهلية - شريف الديب

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ضربت موجة من الطقس السيئ محافظة الدقهلية، وشهدت المحافظة وعدد من المراكز التابعة للمحافظة، زيادة فى سرعة الرياح، وتكاثر السحب والغيوم بسماء المدينة، ما أدى إلى هطول امطار لفترة قصيرة على مدينة المنصورة وبعض المراكز المجاورة لها.

كما أغلقت بحيرة المنزلة بشمال المحافظة حركة الصيد بداخله تحسبا لسوء الأحوال الجوية.

وقدأعلنت المحافظة استعدادها لموجة الطقس السيئ ، بتجهيز 12 سيارة  لشفط المياة من الشوارع، وأكد محافظ الدقهلية لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء والقرى لضرورة إعلام المواطنين من خلال مكبرات الصوت بدور العبادة ، والتنبيه عليهم بتوخي الحذر اثناء السير علي الطرق  والبعد عن اعمدة الانارة والاشجار، والمنازل والبلكونات القديمة ببعض المناطق،  مؤكد اعلي جاهزية كافة المعدات بالوحدات المحلية وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطاعتها المختلفة بنطاق الوحدات المحلية ، وكذا شركة الكهرباء لمواجهة اية تداعيات فورا، كما وجه محافظ الدقهلية لضرورة الجاهزية والاستعداد من قبل مرفق الاسعاف للتعامل الفوري والتحرك تجاه اي طوارئ حرصا علي سلامة وصحة وحياة المواطنين بنطاق المحافظة، كما اكد المحافظ لرؤساء الوحدات المحلية علي ضرورة التنسيق الكامل مع غرفة العمليات والازمات والكوارث بالمحافظة فى هذا الشٱن، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء ،حفاظا على الارواح والممتلكات.
 
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طقس سيئ وارتفاع سرعة الرياح 

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طقس سيئ وارتفاع سرعة الرياح 

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طقس سيئ وارتفاع سرعة الرياح 

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طقس سيئ وارتفاع سرعة الرياح 
 
 
 

 


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