طقس الدقهلية الآن سيئ وزيادة سرعة الرياح وهطول أمطار خفيفة.. صور

وقدأعلنت المحافظة استعدادها لموجة الطقس السيئ ، بتجهيز 12 سيارة لشفط المياة من الشوارع، وأكد محافظ الدقهلية لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء والقرى لضرورة إعلام المواطنين من خلال مكبرات الصوت بدور العبادة ، والتنبيه عليهم بتوخي الحذر اثناء السير علي الطرق والبعد عن اعمدة الانارة والاشجار، والمنازل والبلكونات القديمة ببعض المناطق، مؤكد اعلي جاهزية كافة المعدات بالوحدات المحلية وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطاعتها المختلفة بنطاق الوحدات المحلية ، وكذا شركة الكهرباء لمواجهة اية تداعيات فورا، كما وجه محافظ الدقهلية لضرورة الجاهزية والاستعداد من قبل مرفق الاسعاف للتعامل الفوري والتحرك تجاه اي طوارئ حرصا علي سلامة وصحة وحياة المواطنين بنطاق المحافظة، كما اكد المحافظ لرؤساء الوحدات المحلية علي ضرورة التنسيق الكامل مع غرفة العمليات والازمات والكوارث بالمحافظة فى هذا الشٱن، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء ،حفاظا على الارواح والممتلكات.



طقس سيئ وارتفاع سرعة الرياح



طقس سيئ وارتفاع سرعة الرياح



طقس سيئ وارتفاع سرعة الرياح



طقس سيئ وارتفاع سرعة الرياح