طقس الخليج.. معتدل بالسعودية والكويت والبحرين وغائم بالإمارات

كتب محمد جمال

تباينت أحوال الطقس في دول الخليج العربي اليوم الأربعاء، حيث توقعت الأرصاد السعودية اعتدال درجات الحرارة بوجه عام لنشاط الرياح السطحية، أما في الإمارات فيكون ، وبالنسبة للكويت والبحرين فيكون

السعودية

تشهد المملكة العربية السعودية الأربعاء ارتفاع فى درجات الحرارة في أجزاء مختلفة من المملكة ، وتكون درجات الحرارة معتدلة بوجه عام، كما وتظهر كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة فوق وسط البحر الأحمر، ومرتفعات جنوب غرب المملكة، ويُحتمل هُطول زخات محليّة من الأمطار بأجزاء محدودة، أما الرياح فتكون جنوبية غربية معتدلة السرعة بأجزاء مختلفة من المملكة، تنشط في كل من تبوك وغرب حائل والقصيم وتعمل على إثارة الأتربة محلياً.

ويبدأ تدريجياً نشوء أحوال جوية غير مستقرة فوق منطقة البحر الأحمر وأجزاء من جنوب غرب ووسط المملكة خاصة مع ساعات الليل المتأخرة والفجر.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد بالإمارات أن يكون الطقس الأربعاء غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والساحلية والبحر والجزر، مع احتمال سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم/ س، تصل إلى 40 كم/س أحياناً على البحر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة:

أبوظبي 28 21

دبي 28 22

الشارقة 29 20

عجمان 28 22

الكويت

بارد ليلا والرياح شمالية غربية إلى خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة ، ونهارًا معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع لهذا اليوم الاربعاء، في مملكة البحرين سيكون معتدلا مع بعض السحب أحيانا ولكنه رطبا خلال الليل، وتحذر الأرصاد الجوية من رياح قوية السرعة لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر، ودرجة الحرارة: العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 17 درجة مئوية.