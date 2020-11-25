اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 02:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

طقس الإسكندرية الآن.. تأجيل معرض الكتاب بالكنيسة المرقسية لسوء الأحوال الجوية

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 02:20 م
طقس الإسكندرية الآن.. تأجيل معرض الكتاب بالكنيسة المرقسية لسوء الأحوال الجوية طقس الإسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت بطريركية الأقباط الأرثوزكس بالإسكندرية عن تأجيل معرض الكتاب بالكنيسة المرقسية والذى كان من المقرر إقامته فى الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر 2020،  كانت محافظة الإسكندرية، قد شهدت موجة من الطقس السيئ، وهطول الأمطار الغزيرة اليوم الأربعاء، وكثفت الأجهزة التنفيذية وشركة المياه والصرف الصحى من أعمال تصريف مياه الأمطار.

وأصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرارا بتعطيل الدراسة اليوم بالمدارس والمعاهد الأزهرية "مدرسون وطلاب"، وكذا منح جميع العاملين بالمديريات الخدمية بالمحافظة والجهات التابعة لها والتى نقلت اختصاصاتها للوحدات المحلية اجازة ، وذلك نظرا لحالة الطقس السيئة التى من المقرر أن تتعرض لها الإسكندرية اليوم، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ويتمثل القرار فى المديريات الآتية : التربية و التعليم  والتضامن الاجتماعى والاسكان والمرافق والطب البيطرى والزراعة والأوقاف والتموين والتنظيم والإدارة والقوى العاملة والشباب والرياضة والمساحة والرى .

ويستثنى من ذلك، القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا المديريات .

ويأتى ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا على سلامة المواطنين.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين بعدم النزول من المنازل إلا فى حالة الضرورة القصوى ، وفى حالة النزول لابد من إتباع جميع إجراءات السلامة والتعليمات المعلنة عنها حفاظا على.

 

WhatsApp Image 2020-11-25 at 2.11.51 PM
 

 

حاله الطقس بالاسكندريه
حاله الطقس بالاسكندريه

 

طقس الاسكندريه،
طقس الاسكندريه

 

 


محافظه الاسكندرية

طقس الاسكندرية

حالة الطقس

الطقس اليوم

الكنيسة المرقسية

محافظ الإسكندرية

تعطيل الدراسة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

طقس الإسكندرية الآن.. انهيار شادر المركز النموذجى بسبب هطول أمطار غزيرة

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 12:41 م

طقس الإسكندرية الآن.. عروس البحر تتعافى من موجة الأمطار الغزيرة.. فيديو لايف

الأحد، 22 نوفمبر 2020 12:35 م

طقس الاسكندرية الآن.. استقرار حالة الأجواء الجوية وسيولة مرورية على الكورنيش.. الانتهاء من تصريف المياه بالشوارع الرئيسية وجارى التعامل مع الشوارع الجانبية.. واستمرار حالة الطوارئ مع تعطيل الدراسة

السبت، 21 نوفمبر 2020 01:13 م

طقس الإسكندرية الآن.. سقوط أمطار غزيرة وارتفاع طفيف فى حركة الأمواج

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 04:59 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة