اليوم السابع
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الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 07:00 م
خالد صلاح
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طقس الإسكندرية الآن.. أمطار الغزيرة وأعمال مكثفة لتصريف المياه.. صور

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 05:47 م
طقس الإسكندرية الآن.. أمطار الغزيرة وأعمال مكثفة لتصريف المياه.. صور استمرار هطول الأمطار الغزيرة
الإسكندرية - جاكلين منير

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شهدت محافظة الإسكندرية، عودة لهطول الأمطار الغزيرة والمتوسطة فى ظل موجة من الطقس السيئ، التى تتعرض لها الاسكندرية، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، وكثفت الأجهزة التنفيذية والصرف الصحى أعمال تصريف المياه.

 

وأصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قرارا بتعطيل الدراسة اليوم بالمدارس والمعاهد الأزهرية "مدرسون وطلاب"، وكذا منح جميع العاملين بالمديريات الخدمية بالمحافظة والجهات التابعة لها، والتي نقلت اختصاصاتها للوحدات المحلية إجازة، وذلك نظرا لحالة الطقس السيئة التي من المقرر أن تتعرض لها الإسكندرية اليوم، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
 
ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.
 
وناشدت محافظة الإسكندرية، المواطنين بعدم النزول من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى، وفي حالة النزول لابد من إتباع جميع إجراءات السلامة والتعليمات المعلنة عنها حفاظا على سلامتهم.
 
استمرار هطول الأمطار الغزيرة (1)
استمرار هطول الأمطار الغزيرة 

استمرار هطول الأمطار الغزيرة (5)
استمرار هطول الأمطار الغزيرة
 
استمرار هطول الأمطار الغزيرة (6)
استمرار هطول الأمطار الغزيرة 

استمرار هطول الأمطار الغزيرة (7)
استمرار هطول الأمطار الغزيرة

استمرار هطول الأمطار الغزيرة (8)
استمرار هطول الأمطار الغزيرة 

استمرار هطول الأمطار الغزيرة (9)
استمرار هطول الأمطار الغزيرة
استمرار هطول الأمطار الغزيرة (10)
استمرار هطول الأمطار الغزيرة 
استمرار هطول الأمطار الغزيرة (15)
استمرار هطول الأمطار الغزيرة
استمرار هطول الأمطار الغزيرة (16)
استمرار هطول الأمطار الغزيرة 
 

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