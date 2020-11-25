ضبط 3 عناصر من الخارجين على القانون في حملة أمنية بدمياط

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط من شن حملة أمنية موسعة، أسفرت عن ضبط 3 عناصر من الخارجين عن القانون، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط وبحوزته (فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى).
وكذلك ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط) وبحوزته (فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى). و ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية).. وبحوزته (فرد خرطوش و2 طلقة نارية- كمية من مخدر الهيروين -مبلغ مالى).
بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية للدفاع والمبالغ المالية من متحصلات بيع المواد المخدرة جارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يأتى ذلك ضمن جهود مديرية أمن دمياط فى ضبط العناصر الإجرامية من حائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة والمتاجرين فيها) إستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية .
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