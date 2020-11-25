ضبط 3 عناصر من الخارجين على القانون في حملة أمنية بدمياط

دمياط معتز الشربينى

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط من شن حملة أمنية موسعة، أسفرت عن ضبط 3 عناصر من الخارجين عن القانون، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط وبحوزته (فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى).

وكذلك ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط) وبحوزته (فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى). و ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية).. وبحوزته (فرد خرطوش و2 طلقة نارية- كمية من مخدر الهيروين -مبلغ مالى).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية للدفاع والمبالغ المالية من متحصلات بيع المواد المخدرة جارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.