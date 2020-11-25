ضبط 1350 عبوة عصير مجهول و30 طن دقيق تصرف فى حملة بقنا‎

قنا صابر سعيد

شنت مديرية التموين والتجارة بقنا، اليوم الأربعاء، حملة على الأسواق بتوجيهات وزير التموين، واللواء محافظ قنا، وبرئاسة أحمد السيد، وكيل وزارة التموين، وذلك على الأسواق والمخابز البلدية ومحطات الوقود.

وقال أحمد السيد، وكيل وزارة التموين، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الحملة أسفرت عن ضبط 1350 عبوة عصير مجهولة المصدر، وتم تحرير المحضر رقم 2384 جنح ا.د.ط أبوتشت، كما تم ضبط 100 عبوة تونة من سوبر ماركت وتم تحرير المحضر رقم 3326 جنح أ.د.ط أبوتشت.

وأضاف السيد، أنه تم ضبط 16 طنا و694 كيلو دقيق من مستودع دقيق وتم تحرير محضر بالواقعه برقم 5223 جنح أ.د.ط نجع حمادي، وتحرير محضر رقم 5224 جنح ا.د.ط نجع حمادى ضد مستودع دقيق وتم ضبط 13 طن و900 كجم دقيق حيث تم التصرف فيها، وتحرير 13 محضر عدم الإعلان عن الأسعار.

وأوضح وكيل وزارة التموين، أنه تم المرور على المخابز البلدية، وتحرير 3 محاضر خبز غير مطابق للمواصفات ومحضر توقف عن الإنتاج و4 محاضر عدم نظافة أدوات العجن ومحضر تصرف فى دقيق المخبز. وتم تحرير المحاضر وجارى عرض المحاضر على النيابة لاتخاذ اللازم.