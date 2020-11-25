ضبط 110 كيلو أسماك مجمدة منتهية الصلاحية فى أسواق أجا بالدقهلية

ووجه محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وبالتنسيق مع العميد عبدالحميد الصيرفى مدير مباحث تموين الدقهلية، بتكثيف الحملات ومدى صلاحية السلع الغذائية المعروضة للمواطنين وتحت إشراف يحيى محمد السيد مدير إدارة تموين اجا ، و تشكلت الحملة برئاسة عبد الناصر ابوالفتوح، ووائل الطنطاوي ، وإسلام صبرى مفتشى الإدارة ، بالإشتراك مع القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر ، وأسفرت عن ضبط سيارة لبيع الأسماك المجمدة منتهية الصلاحية باجا ، وتم التحفظ على خمسة كراتين بإجمالي110 كيلو وتحرر محضر رقم 5352 لسنة2020 جنح اجا امن دولة طوارئ ضد ع.ع.م .

كما تم تحرير محضر رقم 5353 ضد و.ر.ع صاحب محل عطارة بمدينة اجا ، ومحضر رقم 5354 ضد ر.ا.ا صاحبه محل بيع مستحضرات تجميل بذات المدينة، وذلك لعدم اعلانهما عن الأسعار ، وتم تحرير محضر رقم 20090 لسنة 2020 جنح اجا ضد ع.ع.ع صاحبه محل لبيع مستلزمات البلاستيك بمدينة اجا لممارسة نشاط بدون ترخيص وتم عرض المحاضر على النيابة العامة.