ضبط هيروين وسلاح بحوزة عنصرين اجراميين بالاسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط كمية من مخدر الهيروين بحوزة عنصرين إجراميين بالإسكندرية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات و الجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) ومشاركة مديرية أمن الإسكندرية من ضبط "2" قالب أسطوانى لمخدر الهيروين وكذا كمية لذات المخدر - مبلغ مالى - 3 هاتف محمول - سلاح أبيض - ميزان ) بحوزة (عنصرين إجراميين، مقيمان بالإسكندرية ، لهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما والمبلغ المالى من متحصلات البيع.