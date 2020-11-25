ضبط عصابة سرقة 160 ألف دولار من سيدة بالزيتون

كتب ـ عبد الرحمن سيد - أحمد الجعفرى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة من داخل السيارت بعد افتعال المشاجرات مع اصحابها بمنطقة الزيتون.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة الزيتون يفيد بتلقيه بلاغا من إحدى السيدات ونجلها مقيمان بدائرة القسم بأنهما حال سيرهما بالسيارة قيادة الثانى بدائرة القسم، فوجئا بـ3 أشخاص يستقلون دراجتان بخاريتان "بدون لوحات معدنية" قاموا بالاصطدام بالسيارة وقام أحدهم بافتعال مشاجرة معه بدعوى الاصطدام به، وأثناء ذلك قام الآخران بمغافلتهما وسرقة حقيبة يد من داخل السيارة وبداخلها (هاتف محمول، ومبلغ 160 ألف دولار أمريكى "خاص بشقيق والدته") ولاذوا بالفرار.

تم تشكيل فريق بحث جنائى وأسفرت جهود الرائد احمد صبرى معاون مباحث القسم أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة قسم شرطة المطرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" باستخدام دراجتين ناريتين مستأجرتين. وأقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات بأسلوب "المغافلة".

وتم بإرشادهم ضبط (مبالغ مالية "95,080 ألف دولار ، 447,800 ألف جنيه" - كمية من المشغولات الذهبية- عدد من الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلى بمساكنهم).

وأضافوا بقيامهم بإنفاق باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين واتهماهما بالسرقة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.