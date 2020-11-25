ضبط حلويات أطفال مجهولة المصدر بمخزن فى حى الضواحى ببورسعيد

بورسعيد ــ محمد فرج

شنت الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد حملة تموينية على المحلات التجارية والمخازن والثلاجات، للوقوف على مدى صلاحية السلع الغذائية والحلويات ومنتجات الألبان حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .

وأسفرت الحملة التى أشرف عليها مجدى الخضر وكيل المديرية ومحمد إبراهيم مدير التجارة الداخلية وصابر الليلى رئيس الحملة وإبراهيم المياح وداليا العطوى كبار مفتشى الرقابة التجارية من ضبط 25200 قطعة حلوى أطفال مجهولة المصدر وغير مدون عليها أى بيانات تفيد المنشأ أومستندات جمركية أو فواتير شراء الصنف، تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر المحضر رقم 6477 لسنة 2020 جنح الضواحى والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وإرسال العينات للمعلم من صلاحيتها للإستخدام الأدمى من عدمه .

ومن جانبه، أصدر ناصر ثابت وكيل وزارة التموين ببورسعيد تعليمات بالتشديد المستمر على جميع الإدارات والأجهزة الرقابية بضرورة المتابعة المستمرة على الأسواق والمحال التجارية ومتابعة المخازن و المخابز يومياً من خلال الحملات الصباحية والمسائية لمراقبة الأغذية المقدمة للمواطنين .