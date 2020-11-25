صور.. رئيس الأقصر الأزهرية يشارك بمبادرة "هنجملها" لزراعة الأشجار المثمرة

وحضر الزيارة وفد الجامعة الذي يتكون من الدكتورة رضا عطاالله المدرس بكلية الآثار ومنسق المبادرة بمحافظتي الأقصر والإسكندرية، والدكتور هاني حليم مدرس الآثار الإسلامية ومدير العلاقات العامة والإعلام بالجامعة، وكان في استقبالهم جميع قيادات المنطقة والعاملين وطالبات معهد الأقصر الثانوي.

واستهل رئيس منطقة الأقصر الأزهرية اللقاء بتوجيه الشكر للدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، لزيارته للمنطقة وتبادلا الآراء والاقتراحات حول تطوير العملية التعليمية، وعبَّر رئيس الجامعة عن مدى سعادته باللقاء وأمله في استكمال خطوات التعاون المثمر بين الجانبين وقدم رئيس منطقة الأقصر الأزهرية المصحف الشريف هدية لرئيس الجامعة تقديراً لسيادته على المجهودات التى يقوم بها.

وقد أشاد رئيس منطقة الأقصر الأزهرية بهذه المبادرة المجتمعية التى تخدم الوطن، وأكد على أن نشر المساحات الخضراء يسهم فى تعزيز روح الانتماء وحب الوطن لدى الشباب، وتنمية الوعى بأهمية الحفاظ على البيئة، وفي نهاية الزيارة قام رئيس الجامعة بغرس بعض الأشجار وذلك بمشاركة قيادات منطقة الأقصر الأزهرية والطالبات بمحيط مبنى الديوان العام وفناء معهد الفتيات.



رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يستقبل رئيس الجامعة (1)



رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يستقبل رئيس الجامعة (2)



رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يستقبل رئيس الجامعة (3)



رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يستقبل رئيس الجامعة (4)