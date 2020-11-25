شركة BioNTech الألمانية تطلق تجارب على لقاح ثانى ضد كورونا في الصين

كتبت هند عادل

أعلنت شركة BioNTech و Shanghai Fosun Pharmaceutical اليوم الأربعاء إنهما ستطلقان المرحلة الثانية من التجربة السريرية للقاح التجريبي لكورونا في الصين.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news قالت الشركتان في بيان إن اللقاح ، المعروف باسم BNT162b2 ، سيتم اختباره على متطوعين في مركز مقاطعة جيانغسو لمكافحة الأمراض والوقاية منها لتقييم السلامة والمناعة ، مع التطلع إلى الموافقة المستقبلية في الصين.

تعمل BioNTech مع شركة فايزر الأمريكية العملاقة للأدوية على اللقاح وقال الشركاء الأسبوع الماضي إنهم يأملون في الحصول على موافقة في الولايات المتحدة وأوروبا هذا العام بعد أن أظهرت نتائج التجربة أن المركب لديه معدل فعالية 95٪ ولم يتسبب في آثار جانبية خطيرة.

وحددت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA" اجتماعًا للجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة (VRBPAC) فى 10 ديسمبر لمناقشة طلب ترخيص الاستخدام الطارئ (EUA) للقاح فيروس كورونا من شركة فايزر Pfizer، بالشراكة مع شركة BioNTech ، وذلك وفقا لما ذكره موقع" FDA".

وقالت فى بيان لها، تدرك هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA" أن الشفافية والحوار أمران حاسمان للجمهور ليثق فى لقاحات فيروس كورونا، نؤكد للشعب الأمريكي أن عملية إدارة الغذاء والدواء وتقييمها للبيانات الخاصة بلقاح محتمل لفيروس كورونا ستكون مفتوحة وشفافة قدر الإمكان.