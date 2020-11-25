شارك بتوقعاتك لتشكيل النادى الأهلى في مباراة نهائي القرن

أمنية فايد

من أكثر من 100 عام أصبحت متعة المصريين هو تشجيع الفرق الرياضية المختلفة، ورغم تعددها إلا أن لمشجعى الأهلى والزمالك طابع خاص وأسلوب مختلف يتطور بتوافد أجيال جديدة من المشجعين.





وفى دقات الساعة 9 مساء يوم الجمعة القادمة يلتقى الفريقان الأهلى والزمالك في نهائي دورى أبطال أفريقيا، ويدعو اليوم السابع قراءه للمشاركة بتوقعاتك لتشكيل فريق النادى الأهلى ليوم الجمعة في مباراة نهائي القرن وذلك من خلال إرسال توقعاتك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر رسائل صفحة " فيس بوك " الخاصة باليوم السابع