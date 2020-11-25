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سقوط أمطار رعدية على القاهرة الكبرى ونشاط للرياح والأرصاد تناشد المواطنين توخى الحذر

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 02:09 م
سقوط أمطار رعدية على القاهرة الكبرى ونشاط للرياح والأرصاد تناشد المواطنين توخى الحذر أمطار فى القاهرة
كتب محمود راغب

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تشهد مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة والقليوبية" سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة أحيانا على بعض المناطق، وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية لموجة من التقلبات الجوية تضرب البلاد من اليوم وحتى الجمعة .
 
وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية تشير لاستمرار اندفاع الهواء البارد من أوروبا يعمل علي تكوين السحب الرعدية الممطرة بغزارة علي المدن الساحلية تصل الي الدلتا والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد. 
 
وأكدت هيئة الأرصاد ، ضرورة توخي الحذر في اماكن تساقط الأمطار وعلى قائدى المركبات أخذ الحيطة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الأمطار وتكون الضباب.
 
و يشهد اليوم الأربعاء ،  طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة أحيانا،  وطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية ،  لطيف على السواحل الشرقية ، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية   ،  و طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
 
 وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد،  أن البلاد تشهد فرص أمطار متوسطة على القاهرة الكبرى ،  متوسطة إلى غزيرة تكوم رعدية أحيانا  على بعض المناطق  من  الوجه البحرى كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية  ، وأمطار  غزيرة تكون رعدية أحيانا   على بعض المناطق من الإسكندرية والسلوم ورشيد وبلطيم ورشيد وبورسعيد والعريش ورفح ، وأمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من شمال الصعيد الفيوم وبنى سويف والمنيا 
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