اليوم السابع
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طقس الإسكندرية الآن..

سقوط أجزاء من عقار خالى من السكان بالعطارين في الإسكندرية

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 04:39 م
سقوط أجزاء من عقار خالى من السكان بالعطارين في الإسكندرية سقوط أجزاء من عقار خالى من السكان
الإسكندرية- جاكلين منير

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تلقت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الإسكندرية، بلاغا بانهيار أجزاء من عقار قديم بمنطقة العطارين وسط الإسكندرية دون إصابات، حيث إن العقار صادر له قرار إزالة وخالى من السكان، وذلك تأثرا بموجة الطقس السئ التى تشهدها الإسكندرية حاليا وتوجهت الأجهزة التنفيذية إلى محل الواقعة وتم وضع كردون حديدى حول العقار.

وكانت شهدت محافظة الإسكندرية موجة من الطقس السيئ، وهطول الأمطار الغزيرة اليوم الأربعاء ، وكثفت الاجهزة التنفيذية والصرف الصحى أعمال تصريف مياه الأمطار.
 
وأصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قرارا بتعطيل الدراسة اليوم بالمدارس والمعاهد الأزهرية "مدرسون وطلاب "، وكذا منح جميع العاملين بالمديريات الخدمية بالمحافظة والجهات التابعة لها والتي نقلت اختصاصاتها للوحدات المحلية اجازة ، وذلك نظرا لحالة الطقس السيئة التي من المقرر أن تتعرض لها الإسكندرية اليوم، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية 
 
ويتمثل القرار فى المديريات  الآتية : التربية و التعليم  والتضامن الاجتماعي والاسكان والمرافق والطب البيطري والزراعة والأوقاف والتموين والتنظيم والإدارة والقوى العاملة والشباب والرياضة والمساحة والري .
ويستثنى من ذلك،القيادات  وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا المديريات .
 
ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.
 
وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين بعدم النزول من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى، وفي حالة النزول لابد من إتباع جميع إجراءات السلامة والتعليمات المعلنة عنها حفاظا علي سلامتهم.

 


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