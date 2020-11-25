جاء ذلك اليوم الأربعاء خلال لقاء السفير بمجموعة من محبي الموجة الثقافة الكورية - المعروفة بالهاليو - في مصر، ضمن فاعليات أسبوع الذكرى الخامسة والعشرين للعلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية ومصر .



واستمع السفير إلى الأفكار التي طرحها جمع الشباب المصري الذي ضم عدداً من الحاصلين على درجات علمية من كوريا الجنوبية وطلاب قسم اللغة الكورية بجامعة عين شمس والمراسلين الفخريين لموقع (كوريا دوت نت) .



وأعرب السفير عن سعادته الغامرة بالأفكار التي أثمر عنها اللقاء، الذي روعي فيه التباعد الاجتماعي، ووعد بأن سيبذل قصارى جهده من أجل وضعها موضع التنفيذ، ومن أبرزها تعزيز التعاون بين البلدين فيما يتصل بأنشطة البحث العلمي ونقل تجربة كوريا في التعليم عن بعد للجامعات المصرية وتدشين مكتب لهيئة السياحة الكورية في مصر، وتوفير فرص تدريبية لدارسي اللغة الكورية.