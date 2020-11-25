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سفيرة واشنطن ببيروت: الحكومة اللبنانية تحرم من نصف مليار دولار من عائدات الجمارك

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 07:53 م
سفيرة واشنطن ببيروت: الحكومة اللبنانية تحرم من نصف مليار دولار من عائدات الجمارك لبنان
كتب أحمد عرفة

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قالت سفيرة الولايات المتحدة فى بيروت دورثى شيا، إن الحكومة اللبنانية تحرم سنويا من نصف مليار دولار على الأقل من عائدات الجمارك، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت السفيرة الأمريكية فى لبنان دوروثى شاى، أن وزير الخارجية اللبنانى الأسبق جبران باسيل شكرها على مواجهته بتفاصيل عن حزب الله، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وأضافت السفيرة الأمريكية فى لبنان: على الدولة اللبنانية أن تجرى إصلاحات فورية.

وأوضحت السفيرة الأمريكية فى لبنان: "العقوبات على جبران باسيل مثال واضح كيف تحاسب واشنطن الفاسدين".

 


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