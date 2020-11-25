"زيت كريستال" و"مصر الخير" يطلقان حملة للكشف المبكر عن مرضى الكوليسترول بالمحافظات

فى إطار المبادرات الرئاسية للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاجها ويأتى فى مقدمتها مرض ارتفاع الكوليسترول تستعد مؤسسة "مصر الخير" بالتعاون مع "زيت كريستال" أحد منتجات "مجموعة شركات ارما" لإطلاق عدد من القوافل الطبية إلى محافظة المنيا لاستكمال حملتها للكشف عن مرض ارتفاع الكوليسترول، وذلك بعد تنفيذ العديد من القوافل الطبية بعدد 32 قرية بمحافظة أسيوط والمنيا وذلك من منطلق المشاركة المجتمعية للحماية الصحيَّة.

تأتى الحملة فى إطار حرص الشركة على مواصلة دورها الاجتماعى لدعم جهود الدولة لمكافحة الأمراض المزمنة، حيث أظهرت أحدث الدراسات التى أجرتها الشركة بالتعاون مع المؤسسة العربية لأمراض القلب والسكر معاناة شرائح عديدة للمواطنين من الإصابة بالكوليسترول دون وجود أعراض بما يعرض حياتهم للعديد من المخاطر، كما أثبتت الدراسة أن زيت الذرة يساهم إيجابياً فى تقليل نسب الكوليسترول بنسبة 11% فى ظل امتلاكه العديد من العناصر الصحية اللازمة مثل أوميجا 6 وڤيتامين E ومضادات الأكسدة.

ومن جانبه أكد السيد على محفوظ سعيد مدير عام شركة أرما على السعى الدائم للمساهمة فى النهوض بالمجتمع المصرى كون مجموعتنا جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، وأن الحملة تأتى ضمن حرص المجموعة وإلتزامها بمشروعاتها للمسئولية الاجتماعية، ورغبتها الجادة فى تعزيز جهود الدولة والتى تنفذ حالياً مبادرة 100 مليون صحة، مشيراً إلى أن الحملة شملت إرسال نحو 8 قوافل طبية لإجراء الكشف على أكثر من 10 ألاف مواطن على مستوى محافظات الجمهورية خاصة بمحافظات الصعيد والريف.

وقالت الدكتورة عفاف الجوهرى ،رئيس قطاع الصحة بمؤسسة "مصر الخير" إن المؤسسة انتهت من الاستعدادات الخاصة لإطلاق القوافل الطبية إلى محافظة المنيا، مشيرة إلى أن تبنى المؤسسة حملة للكشف عن الاصابة بارتفاع الكوليسترول فى الدم يرجع إلى خطورة المرض حيث أن ارتفاع الكوليسترول فى الدم وخاصة الدهنيات الضارة تترسب فى جدران الأوعية الدموية مما يؤدى إلى قصور فى عمل الشرايين لإمداد أعضاء الجسم بالدم خاصة شرايين القلب والمخ والكلى والأطراف السفلية خاصة لو كان هناك ارتفاع فى ضغط الدم والسكر مما يؤدى إلى قصور فى الشريان التاجى أو جلطات بالمخ تصيب المريض وتقعده عن العمل وممارسة حياته بشكل طبيعى.

وأضافت رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، أن المؤسسة قامت بتسيير القوافل الطبية خلال شهرى سبتمبر واكتوبر ونوفمبر فى محافظة أسيوط، و المنيا بالتعاون مع مديريات الصحة بالمحافظات حيث اختتمت القوافل الطبية بمحافظة المنيا عملها وتم عمل ملفات طبية للمرضى لمتابعة حالتهم وسهولة الاطلاع على تاريخهم المرضى عند الحاجة لذلك لافتة إلى أنه تم الكشف على 9310 مستحقين وتقديم اكثر من 27780 خدمة طبية للفئات الأولى بالرعاية .من تحاليل وكشف واستلام علاج.

وأوضحت أن القوافل الطبية التى نفذتها المؤسسة مع زيت كريستال بمحافظتى اسيوط والمنيا شملت 8 مراكز ، حيث قامت بالكشف على المرضى فى 32 قريه وتجمعات سكنية من الفئات المستحقة للرعاية وتقديم العلاج لهم ومتابعة حالتهم الصحية.

وقالت الدكتورة عفاف الجوهرى إن المؤسسة بدأت فى تسيير القوافل الطبية منذ عام 2010 حيث كان لها أثر كبير فى تحسين مستوى صحة المستحقين بالقرى النائية والمناطق المحرومة التى يتم تنفيذ القوافل الطبية بها وساهمت فى تغيير حياة الكثير من المستحقين بعد تعافيهم واسترداد قدرتهم على العمل ما أعطاهم الفرصة للمشاركة فى تنمية مجتمعاتهم بشكل فعال ومؤثر.

فى إطار المبادرات الرئاسية للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاجها..



زيت كريستال ومصر الخير يطلقان حملة للكشف المبكر عن مرضى الكوليسترول بالمحافظات (3)



زيت كريستال ومصر الخير يطلقان حملة للكشف المبكر عن مرضى الكوليسترول بالمحافظات (4)



زيت كريستال ومصر الخير يطلقان حملة للكشف المبكر عن مرضى الكوليسترول بالمحافظات (1)