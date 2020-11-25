"زيت كريستال" و"مصر الخير" يطلقان حملة للكشف المبكر عن مرضى الكوليسترول بالمحافظات

فى إطار المبادرات الرئاسية للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاجها ويأتى فى مقدمتها مرض ارتفاع الكوليسترول تستعد مؤسسة "مصر الخير" بالتعاون مع "زيت كريستال" أحد منتجات "مجموعة شركات ارما" لإطلاق عدد من القوافل الطبية إلى محافظة المنيا لاستكمال حملتها للكشف عن مرض ارتفاع الكوليسترول، وذلك بعد تنفيذ العديد من القوافل الطبية بعدد 32 قرية بمحافظة أسيوط والمنيا وذلك من منطلق المشاركة المجتمعية للحماية الصحيَّة.
تأتى الحملة فى إطار حرص الشركة على مواصلة دورها الاجتماعى لدعم جهود الدولة لمكافحة الأمراض المزمنة، حيث أظهرت أحدث الدراسات التى أجرتها الشركة بالتعاون مع المؤسسة العربية لأمراض القلب والسكر معاناة شرائح عديدة للمواطنين من الإصابة بالكوليسترول دون وجود أعراض بما يعرض حياتهم للعديد من المخاطر، كما أثبتت الدراسة أن زيت الذرة يساهم إيجابياً فى تقليل نسب الكوليسترول بنسبة 11% فى ظل امتلاكه العديد من العناصر الصحية اللازمة مثل أوميجا 6 وڤيتامين E ومضادات الأكسدة.
ومن جانبه أكد السيد على محفوظ سعيد مدير عام شركة أرما على السعى الدائم للمساهمة فى النهوض بالمجتمع المصرى كون مجموعتنا جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، وأن الحملة تأتى ضمن حرص المجموعة وإلتزامها بمشروعاتها للمسئولية الاجتماعية، ورغبتها الجادة فى تعزيز جهود الدولة والتى تنفذ حالياً مبادرة 100 مليون صحة، مشيراً إلى أن الحملة شملت إرسال نحو 8 قوافل طبية لإجراء الكشف على أكثر من 10 ألاف مواطن على مستوى محافظات الجمهورية خاصة بمحافظات الصعيد والريف.
وقالت الدكتورة عفاف الجوهرى ،رئيس قطاع الصحة بمؤسسة "مصر الخير" إن المؤسسة انتهت من الاستعدادات الخاصة لإطلاق القوافل الطبية إلى محافظة المنيا، مشيرة إلى أن تبنى المؤسسة حملة للكشف عن الاصابة بارتفاع الكوليسترول فى الدم يرجع إلى خطورة المرض حيث أن ارتفاع الكوليسترول فى الدم وخاصة الدهنيات الضارة تترسب فى جدران الأوعية الدموية مما يؤدى إلى قصور فى عمل الشرايين لإمداد أعضاء الجسم بالدم خاصة شرايين القلب والمخ والكلى والأطراف السفلية خاصة لو كان هناك ارتفاع فى ضغط الدم والسكر مما يؤدى إلى قصور فى الشريان التاجى أو جلطات بالمخ تصيب المريض وتقعده عن العمل وممارسة حياته بشكل طبيعى.
وأضافت رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، أن المؤسسة قامت بتسيير القوافل الطبية خلال شهرى سبتمبر واكتوبر ونوفمبر فى محافظة أسيوط، و المنيا بالتعاون مع مديريات الصحة بالمحافظات حيث اختتمت القوافل الطبية بمحافظة المنيا عملها وتم عمل ملفات طبية للمرضى لمتابعة حالتهم وسهولة الاطلاع على تاريخهم المرضى عند الحاجة لذلك لافتة إلى أنه تم الكشف على 9310 مستحقين وتقديم اكثر من 27780 خدمة طبية للفئات الأولى بالرعاية .من تحاليل وكشف واستلام علاج.
وأوضحت أن القوافل الطبية التى نفذتها المؤسسة مع زيت كريستال بمحافظتى اسيوط والمنيا شملت 8 مراكز ، حيث قامت بالكشف على المرضى فى 32 قريه وتجمعات سكنية من الفئات المستحقة للرعاية وتقديم العلاج لهم ومتابعة حالتهم الصحية.
وقالت الدكتورة عفاف الجوهرى إن المؤسسة بدأت فى تسيير القوافل الطبية منذ عام 2010 حيث كان لها أثر كبير فى تحسين مستوى صحة المستحقين بالقرى النائية والمناطق المحرومة التى يتم تنفيذ القوافل الطبية بها وساهمت فى تغيير حياة الكثير من المستحقين بعد تعافيهم واسترداد قدرتهم على العمل ما أعطاهم الفرصة للمشاركة فى تنمية مجتمعاتهم بشكل فعال ومؤثر.
فى إطار المبادرات الرئاسية للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاجها..
زيت كريستال ومصر الخير يطلقان حملة للكشف المبكر عن مرضى الكوليسترول بالمحافظات (3)
زيت كريستال ومصر الخير يطلقان حملة للكشف المبكر عن مرضى الكوليسترول بالمحافظات (4)
زيت كريستال ومصر الخير يطلقان حملة للكشف المبكر عن مرضى الكوليسترول بالمحافظات (1)
زيت كريستال ومصر الخير يطلقان حملة للكشف المبكر عن مرضى الكوليسترول بالمحافظات (2)
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