زراعة جنوب الوادى تعقد دورة عن تحسين إدارة مياه الرى فى حقول قصب السكر‎

عقدت كلية الزراعة بجامعة جنوب الوادي في قنا، اليوم الأربعاء، دورة تدريبية بعنوان تحسين إدارة مياه الري في حقول قصب السكر، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة والدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور عصام عبد الهادي، عميد كلية الزراعة، أن الدورة التدريبية تقام يومي 26،25 نوفمبر الجاري بمشاركة طلاب الكلية من مختلف الفرق، وبالتعاون مع المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة، وحاضر في الدورة التدريبية الدكتور احمد زكي، الأستاذ بمعهد بحوث المحاصيل السكرية.

وأوضحت جامعة جنوب الوادى، أنه تضمن التدريب عدة محاور منها توفير الاحتياجات الرئيسية لزراعة القصب وتطور مراحل الري والموارد المائية و استهلاك المياه.