زراعة الشرقية تنفذ ندوه إرشادية عن زراعة محصول بنجر السكر

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن المهندس على لاشين وكيل وزاره الزراعة بالشرقية، أنه فى اطار الاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية التى تقوم عليها بعض الصناعات تم تنفيذ ندوه إرشادية عن زراعة محصول بنجر السكر بالتعاون مع مجلس المحاصيل السكرية ومعهد البحوث الزراعية وقسم المحاصيل السكرية بالمديرية وذلك بإدارة أبو كبير الزراعية وبحضور عدد من المزارعين والمرشدين الزراعيين.

أضاف وكيل الوزارة أن الهدف من تنفيذ الندوة هو تعريف المزارعين والمرشدين الزراعيين بأهم المعاملات الزراعية عند زراعة بنجر السكر من حرث وتسوية وتخطيط مع ضرورة الالتزام بالكثافة النباتية عند الزراعة وكذلك أهم الأمراض التى تصيب الجزور وموت البادرات وطرق تفادى كل هذه المشكلات .

أشاد المزارعون بدور مديرية الزراعة فى تنظيم تلك الندوات الإرشادية لتوعيتهم بكيفيه استخدام أحدث الاساليب العلمية فى الزراعة وتحقيق أعلى انتاجية للمحاصيل الزراعية.

بدوره أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتعريفهم بأهمية استخدام أحدث الاساليب العلمية فى الزراعة لتحقيق أعلى انتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتى بما يساهم فى زياده الدخل القومي.

أضاف المحافظ أن المحافظة تقوم بتقديم كافه أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزياده انتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة فى الزراعة والري.