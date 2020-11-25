رويترز: ترامب يعتزم العفو عن مساعده السابق مايكل فلين

قال مصدر مطلع إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ حلفاءه بأنه يعتزم العفو عن مايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق الذي أقر بالذنب في الكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) في تحقيق بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة عام 2016.

لكن المصدر قال إنه لا يزال بإمكان ترامب تغيير رأيه بخصوص العفو المقرر، الذي تحدث عنه أولا موقع أكسيوس الإخباري.

وأقر فلين، وهو جنرال متقاعد بالذنب في عام 2017 بأنه كذب على مكتب التحقيقات الاتحادي بخصوص تعاملات أجراها مع السفير الروسي في الولايات المتحدة في الأسابيع التي سبقت تولي ترامب المنصب.

لكنه سعى بعدئذ لسحب الاقرار زاعما أن المحققين انتهكوا حقوقه وخدعوه في اتفاق بالإقرار بالذنب.