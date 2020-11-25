ووقع وزير المالية الروماني فلورين كتسو، اليوم على دفعة أولية بمقدار 12 مليون يورو للمفوضية الأوروبية لشراء لقاح (كوفيد-19)، حيث إن بلاده ترغب في التأكد من أنها ستكون من بين الدول الأولى التي ستحصل على اللقاح خلال الفترة المقبلة.

كان فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.