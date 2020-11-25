رويترز

قالت وكالة الإعلام الروسية اليوم الأربعاء نقلا عن جهاز الأمن الاتحادي إنه أمكن إحباط هجمات "إرهابية" خطط تنظيم داعش لتنفيذها في منطقة موسكو والكشف عن خلية متشددة وتفكيكها.

ونقلت الوكالة عن جهاز الأمن أنه تم احتجاز شخص وضبط قنبلة بدائية الصنع.

وكان قد أعرب وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف عن قلق بلاده إزاء التدهور المستمر للأوضاع فى أفغانستان، مشيرا إلى أن مسلحي تنظيم داعش الإرهابى يتركزون فى شمال البلاد من أجل التوسع فى آسيا الوسطى، داعيا الأطراف الأفغانية للتفاوض من أجل إنهاء الحرب واستعادة السلام في البلاد.