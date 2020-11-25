رئيس وزراء كندا ضحية "مقلب روسي" في مكالمة عن "الحرب العالمية" وأزمات المناخ

كتبت: نهال أبو السعود

تعرض رئيس وزراء كندا جاستن ترودو الى خدعة قام بها الممثلان الروسيان فلاديمير كوزنتسوف وأليكسي ستولياروف، اللذان يطلقان على نفسيهما فوفان ولكزس، حيث اعتقد ترودو أنه كان يتحدث إلى الناشطة المناخية جريتا ثونبرج، وفقا للجارديان البريطانية.

أصدر فوفان ولكزس ، تسجيلًا للمكالمة الهاتفية هذا الأسبوع ، حيث يقدمان المشورة لترودو حول السياسة العالمية ويطلبان فرصة لمقابلة بعض الشخصيات الهامة في الدولة، وخلال المكالمة التي استغرقت 10 دقائق ، أخبر شخص ثالث - يلعب دور الناشطة المناخية المراهقة - ترودو إنها قلقة بشأن "الأزمة الدولية المتزايدة وتوقع الحرب العالمية".

وقال الصوت الذي يقلد جريتا: "إنه يؤدي بالفعل إلى كارثة". "إنه أمر مخيف للغاية" ، وهنا أجاب ترودو: "نعم بالفعل".

ووفقا للتقرير تم إجراء الاتصال في يناير، بعد أيام من إسقاط طائرة ركاب أوكرانية مما أسفر عن مقتل 176 شخصًا كانوا على متنها، وقالت جريتا المزيفة خلال المكالمة: "أنتم بالغون ولكنكم تتصرفون مثل الأطفال .. يمكننا إنشاء عالم حيث يوجد مكان للجميع. للأبيض والأسود. المسيحيون والمسلمون. ترامب وبوتين. لي ولك. لبوريس جونسون. لكوربين".

ورد جاستن ترودو: "لا ، هذا هو بالضبط المنظور الصحيح"، مضيفا: "أحلم أيضًا بعالم لا يكون فيه الجنود ضروريين ، لكننا لا نعيش في هذا العالم بعد ، للأسف".

ثم اتهمت جريتا ثونبرج المزيفة، ميجان ماركل بـالتلاعب بالأمير هاري مشيرة الى ما كان يفكر الزوجان به بشان تقرير ما إذا كانا سيعيشان في كندا، وقال ترودو: "سأكون سعيدًا سأطلب من فريقي محاولة اكتشاف كيف يمكننا توصيلك لأنني لا أملك طريقة مباشرة معي الآن."

ويشتهر أليكسي ستولياروف وفلاديمير كوزنتسوف في روسيا بخداع الهاتف الناجحة بشكل صادم، ولقد تمكنوا بطريقة ما من خداع مجموعة واسعة من المشاهير والأشخاص في السلطة، من أفراد العائلة المالكة إلى السياسيين، وعلى الرغم من الاتصال البارد بضحاياهم، فإن الزوجين - المعروفين أيضًا بأسمائهما المستعارة فوفان وليكزس يخدعانهما للكشف عن آرائهما وأعمق الأسرار.