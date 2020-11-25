رئيس لجنة الاستخبارات بالنواب الأمريكى: ترامب أساء استخدام حق العفو عن مايكل فلين

كتب أحمد عرفة

قال رئيس لجنة الاستخبارات فى مجلس النواب آدم شيف، إن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أساء استخدام حق العفو حينما أصدر عفوا عن مايكل فلين، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عفوا عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين الذي أقر بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) في تحقيق حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016 .

وقال ترامب على تويتر "شرف عظيم لي أن أعلن منح الجنرال مايكل تي. فلين، عفوا كاملا. تهاني للجنرال فلين وعائلته الرائعة. أعلم أنكم ستقضون الآن عيد شكر رائع حقا".