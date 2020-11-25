رئيس حى العرب ببورسعيد: إزالة سوق العصر العشوائى لإنشاء سوق حضارى جديد

بورسعيد محمد فرج

بدأت الأجهزة التنقيذية بمحافظة بورسعيد، تحت إشراف اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة أعمال إزالة التعديات على سوق العصر 2 الموازى لسوق العصر 1 الذى تم الانتهاء من إنشائه على طراز جمالى، وذلك بمشاركة أجهزة حى العرب برئاسة عادل عبد الفتاح رئيس حى العرب والأجهزة الأمنية برئاسة مساعد مدير الأمن والشركة المنفذة لأعمال إنشاء السوق الجديد.

وأعلن السكرتير العام للمحافظة بانة يجرى إزالة 2000 م2 تعديات على السوق وتجهيز المكان لإنشاء السوق الجديد تنفيذا لتعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والذى سيضم الأنشطة المختلفة للبائعين بمناطق البلدية والروضة والسواحل فى إطار تطوير المنطقة المحيطة بسوق العصر بحى العرب، وتماشيا مع الطفرة الملموسة على أرض بورسعيد فى القضاء على الأسواق العشوائية وإقامة مجمعات خدمية، تقدم خدمات للمواطنين على درجة كبيرة من الكفاءة، وتساهم فى الارتقاء بسبل الحياة للمواطنين.

واضاف بأن السوق الجديد سوف يكون امتداد لسوق العصر الجديد وينهى تماما الأسواق العشوائية بالمنطقة مشددا على تكثيف الأعمال لإنجازه فى المدة الزمنية المحددة له.

إزالة سوق العصر العشوائى

إزالة سوق العصر العشوائى



إزالة سوق العصر