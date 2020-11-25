رئيس حكومة إيطاليا يطالب بتنسيق أوروبى بشأن إجراءات كورونا فى أعياد الميلاد

كتبت فاطمة شوقى

أعلن رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي، عن "تنسيق أوروبي مشترك" بشأن التدابير التقييدية الخاصة لاحتواء أزمة فيروس كورونا، خلال فترة أعياد الميلاد، وذلك في أعقاب اتصال هاتفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية.

وكان كونتي قد دعا إلى قرار أوروبي مشترك يقضي باغلاق منتجعات التزلج الشتوية خلال عطلة أعياد الميلاد في جميع أراضي الدول الأعضاء.

وكتب كونتي في تغريدة أمس الثلاثاء على منصة "تويتر" "تبادل ممتاز لوجهات النظر اليوم مع فون دير لاين حول قمة الصحة العالمية"، التي تستضيفها إيطاليا العام القادم بالتوازي مع رئاستها الدورية لمجموعة العشرين.

كما أشار رئيس الحكومة الإيطالية الى أهمية "العمل الأوروبي الأكثر فاعلية بشأن قضية الهجرة مع دول خارج الاتحاد الأوروبي، وحول "مفاوضات ما بعد خروج بريطانيا" من التكتل الموحد.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية مساء أمس الثلاثاء عن 853 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة جراء وباء كوفيد-19، وهي أعلى حصيلة ضحايا خلال الموجة الثانية للوباء بعد نهاية فصل الصيف الماضي، بينما تم تسجيل 23 ألفا و232 اصابة جديدة بالفيروس.

وقال مدير قسم الوقاية بوزارة الصحة، جانّي ريتسا ، في المؤتمر الصحفي الاسبوعي للوزارة حول الوضع الوبائي: "هناك 23 ألفا و232 حالة ايجابية بعد اجراء 188 ألفا و659 مسحة اختبار للكشف عن الفيروس. واضاف “هناك، للاسف، رقم سيئ: 853 حالة وفاة مقابل 630 وفاة أمس".

ووفق مسؤولي الوزارة، فان نسبة الحالات الايجابية للفيروس الى عدد الاختبارات اليومية تراجعت في غضون أسبوع من 15.4% الى 12.3% اليوم. كما تراجع عدد المرضى المقبولين يوميا بوحدات العناية المركزة من 120 مريضا في المتوسط خلال الاسبوع الماضي الى 6 مرضى.