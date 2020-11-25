رئيس جامعة بني سويف يكلف الدكتور مبروك عبدالعظيم بتسيير أعمال عميد كلية الحقوق

جدير بالذكر، حصل الدكتور مبروك علي درجة الليسانس من كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف ، ثم درجة الماجستير في الفقه المقارن بتقدير ممتاز عام 1997، ثم الدكتوراه عام2000، وتدرج الدكتور مبروك في الوظائف الجامعية حتى وصل الى درجة أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة بني سويف عام 2011 ، ثم وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عام 2018 ، وشارك في العديد من الأنشطة الاجتماعية والثقافية ، واشرف على عدد كبير من الرسائل العلمية وله العديد من المؤلفات والأبحاث العلمية.