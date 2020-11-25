اليوم السابع
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رئيس جامعة بني سويف يكلف الدكتور مبروك عبدالعظيم بتسيير أعمال عميد كلية الحقوق

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 11:56 ص
رئيس جامعة بني سويف يكلف الدكتور مبروك عبدالعظيم بتسيير أعمال عميد كلية الحقوق الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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أصدر الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، القرار رقم 1570 بقيام الدكتور مبروك عبد العظيم أحمد وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع بتسيير أعمال عميد كلية الحقوق.

جدير بالذكر، حصل الدكتور مبروك علي درجة الليسانس من كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف ، ثم درجة الماجستير في الفقه المقارن بتقدير ممتاز عام 1997، ثم الدكتوراه عام2000، وتدرج الدكتور مبروك في الوظائف الجامعية حتى وصل الى درجة أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة بني سويف عام 2011 ، ثم وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عام 2018 ، وشارك في العديد من الأنشطة الاجتماعية والثقافية ، واشرف على عدد كبير من الرسائل العلمية وله العديد من المؤلفات والأبحاث العلمية.


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