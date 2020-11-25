رئيس جامعة أسيوط يجدد ثقته فى المنسق العام للأنشطة الطلابية

أسيوط فريق المحافظات

أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط قراراً بتجديد ثقته فى الدكتور عاطف فاروق محمد القرن الأستاذ المتفرغ بقسم الأمراض الصدرية والتدرن بكلية الطب وذلك بتجديد تعيينه منسقاً عاماً للأنشطة الطلابية بالجامعة لمدة عام أخر .

كما أعلن الدكتور طارق الجمال عن اعتماده للتشكيل الجديد للجنة العليا للأنشطة الطلابية والمشكلة برئاسة الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وتضم 52 عضواً بمختلف لجان واختصاصات اللجنة .

وأشاد رئيس جامعة أسيوط بدور اللجنة العليا المنوط بها متابعة أعمال الأنشطة الطلابية فى مختلف مجالاتها ، وهو ما يُعد أحد أنشطة التميز الفاعلة داخل الجامعة بما تضمه من طلاب واعدين وموهوبين فى العديد من المجالات .

وصرح الدكتور شحاتة غريب أن اللجنة تضم فى عضويتها الدكتور عاطف القرن بصفته منسق عام للأنشطة وكذلك الدكتور عبد السلام نوير عميد كلية التجارة ، والدكتور جمال محمد على عميد التربية الرياضية ، والدكتور وجدى رفعت عميد التربية النوعية والدكتورة مديحة درويش عميدة كلية الطب البيطرى إلى جانب نخبة من وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وقيادات العمل الإدارى فى مجالى التعليم والطلاب ورعاية الشباب .

وعن الجديد فى تشكيل هذا العام أوضح الدكتور شحاتة غريب أنه تم استحداث عضوية الدكتور جمال بدر وكيل كلية العلوم ومنسق العلاقات الدولية كمستشار للمشروعات الابتكارية والإبداع الطلابى، وكذلك الدكتور معمر رتيب رئيس قسم القانون الدولى بكلية الحقوق مستشار أنشطة حقوق الإنسان ، والدكتورة أسماء سليمان الأستاذ المساعد بقسم الصحة العامة وطب المجتمع مستشار المبادرات الصحية وطب المجتمع ، والدكتور محمود عبد المعطى الأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الآداب مستشار مركز النيل للتنوير والإشعاع الثقافي، والدكتور محمد بريرى الأستاذ بقسم تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية مستشار المسابقات الطلابية ، والدكتور محمد مصطفى حمد الأستاذ المساعد بقسم أصول التربية بكلية التربية مستشار التضامن الإجتماعى الطلابى ، والدكتورة منى المهدى الأستاذ بقسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة مستشار التوعية الصحية ، والدكتور محسن سليم المدرس بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة مستشار أنشطة الأندية الطلابية ، والدكتور عمرو سيد الأستاذ المساعد بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية مستشار أنشطة اللياقة البدنية، هذا وقد تم إضافة عدد من المدرسين المساعدين والمعيدين من التخصصات المختلفة لكسب المهارات التنظيمية.