رئيس جامعة أسيوط يتفقد تجهيز مركز رعاية الطلاب ذوى الإعاقة.. صور

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على ما توليه الجامعة من اهتمام ورعاية لأبنائها الطلاب بصفة عامة ولطلابها من ذوى الإعاقة بصفة خاصة، مشيراً إلى سعى إدارة الجامعة الدائم والمتواصل إلى تحسين الخدمات المقدمة للطلاب، ورفع درجة الإتاحة التى تضمن قضائهم حياتهم الجامعية فى سهولة ويسر والاستفادة بكافة الأنشطة التعليمية والاجتماعية والثقافية المتاحة .

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمركز رعاية الطلاب ذوى الإعاقة الجاري الانتهاء من تجهيزاته، وذلك برفقة الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

وأوضح الدكتور شحاتة غريب، أن المركز فى المرحلة الأخيرة من انتهاء تجهيزاته والمقرر افتتاحه قريباً ، وهو المشروع الذى شهد تعاون بين جامعة أسيوط وهيئة الإيميدست فى مصر ومؤسسة حلم للتعليم والتدريب والاستشارات ، مشيراً إلى أن المركز من المنوط به تيسير كافة الخدمات وسبل الرعاية المقدمة للطلاب ذوى الإعاقة والذى تم تجهيزه لتحقيق هذا الهدف ويلاءم احتياجات الطلاب ، كما أنه مجهز بأول معمل لاختبارات ذوى الإعاقة السمعية والبصرية .



رئيس جامعة أسيوط يتفقد تجهيز المركز (1)



رئيس جامعة أسيوط يتفقد تجهيز المركز (2)



رئيس جامعة أسيوط يتفقد تجهيز المركز (3)



رئيس جامعة أسيوط يتفقد تجهيز المركز (4)



رئيس جامعة أسيوط يتفقد تجهيز المركز (5)



رئيس جامعة أسيوط يتفقد تجهيز المركز (6)



رئيس جامعة أسيوط يتفقد تجهيز المركز (7)



رئيس جامعة أسيوط يتفقد تجهيز المركز (8)



رئيس جامعة أسيوط يتفقد تجهيز المركز (9)



رئيس جامعة أسيوط يتفقد تجهيز المركز (10)



رئيس جامعة أسيوط يتفقد تجهيز المركز (11)



رئيس جامعة أسيوط يتفقد تجهيز المركز (12)



رئيس جامعة أسيوط يتفقد تجهيز المركز (13)



رئيس جامعة أسيوط يتفقد تجهيز المركز (14)



رئيس جامعة أسيوط يتفقد تجهيز المركز (15)



رئيس جامعة أسيوط يتفقد تجهيز المركز (16)