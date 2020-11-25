رئيس الوزراء يوافق على تجديد ندب بعض أعضاء النيابة للعمل بمكتب شئون أمن الدولة

كتبت ـ هند مختار

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأربعاء، عددا من القرارات للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ومنها الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على عدد من الجمعيات الأهلية ونقل تبعية بعض المستشفيات والمراكز الطبية إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة .

ونشرت الجريدة أيضا قرارا بتجديد ندب بعض أعضاء النيابة العامة بإدارة التفتيش القضائي للعمل بمكتب شئون أمن الدولة وقرارا بتجديد وندب بعض المفتشين القضائيين الأول بوزارة العدل للعمل بمكتب شئون أمن الدولة .

وتضمنت القرارات الموافقة على ندب بعض أعضاء النيابة العامة بإدارة التفتيش القضائي للعمل بمكتب شئون أمن الدولة وتجديد ندب القاضى حاتم أحمد عبد البارى سليمان للعمل بمكتب شئون أمن الدولة .