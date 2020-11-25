اليوم السابع
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الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 05:05 ص
خالد صلاح
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رئيس الوزراء الجزائرى يبحث مع الولاة الوضع الصحى الخاص بأزمة كورونا

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 05:00 ص
رئيس الوزراء الجزائرى يبحث مع الولاة الوضع الصحى الخاص بأزمة كورونا عبد العزيز جراد رئيس الوزراء الجزائرى
أ ش أ

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ترأس عبد العزيز جراد الوزير الأول الجزائري (رئيس الوزراء) اجتماعا للولاة عبر تقنية الفيديو كونفرانس لبحث الوضع الصحى الناجم عن فيروس كورونا، ومشاكل التزود بالمياه وبحسب بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية فإنه قد شارك في هذا الاجتماع كل من وزراء الداخلية الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والفلاحة والتنمية الريفية، والموارد المائية، والصحة والسكان، والتربية الوطنية. 
 
وقال البيان إن جدول أعمال الاجتماع تضمن الوضع الصحي المرتبطة بوباء فيروس كورونا ومشكلة التزويد بالمياه والتدابير العاجلة المقرر اتخاذها وتقييم نظام الوقاية من الفيضانات.

عبد العزيز جراد

الجزائر

كورونا

أخبار الجزائر

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