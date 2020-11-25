رئيس الوزراء الجزائرى يبحث مع الولاة الوضع الصحى الخاص بأزمة كورونا

أ ش أ

ترأس عبد العزيز جراد الوزير الأول الجزائري (رئيس الوزراء) اجتماعا للولاة عبر تقنية الفيديو كونفرانس لبحث الوضع الصحى الناجم عن فيروس كورونا، ومشاكل التزود بالمياه وبحسب بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية فإنه قد شارك في هذا الاجتماع كل من وزراء الداخلية الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والفلاحة والتنمية الريفية، والموارد المائية، والصحة والسكان، والتربية الوطنية.

وقال البيان إن جدول أعمال الاجتماع تضمن الوضع الصحي المرتبطة بوباء فيروس كورونا ومشكلة التزويد بالمياه والتدابير العاجلة المقرر اتخاذها وتقييم نظام الوقاية من الفيضانات.