وقال علييف ـ في خطاب متلفز وجهه إلى الشعب حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ" إن اليوم تم تحرير مقاطعة كلبجر"، مضيفا أن تلك المقاطعة كانت تحت سيطرة الجانب الأرمني منذ أبريل 1993.



في غضون ذلك، نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية أولى لقطات من المقاطعة بعد استعادة السيطرة عليها.

ويأتي ذلك ضمن إطار الإعلان الثلاثي بشأن وقف إطلاق النار في قره باغ المبرم في العاشر من نوفمبر الجاري بين علييف ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

